Phu Tho (VNA) - Le chef de l'État Nguyen Xuan Phuc est allé dimanche matin, rendre hommage aux rois Hung dans la ville de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Le président Nguyen Xuan Phuc rend hommage aux rois fondateurs Hung à Viêt Tri. Photo : VNA



Plusieurs dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des responsables de ministères et services de ressort central ainsi que de la province de Phu Tho, étaient présents lors de la cérémonie de l'anniversaire de la mort des rois Hung.



La cérémonie de culte aux rois Hung a commencé à 7h00 le 10 avril, soit le 10e jour du 3e mois lunaire, dans le temple Thuong (Supérieur) situé sur la montagne Nghia Linh, au sein des vestiges historiques de ces rois fondateurs du pays, selon les rites nationaux.



Dans son allocution, le président du Comité populaire provincial de Phu Tho, Bui Van Quang, a exprimé ses sentiments et sa profonde reconnaissance envers les ancêtres, les informant des performances importantes enregistrées par le pays dans l'oeuvre de Renouveau, d'intégration au monde et de développement national.



Le président Nguyen Xuan Phuc, en compagnie de délégués des ressorts central et local, est allé déposer des gerbes de fleurs et offrir de l’encens au tombeau du 6e roi Hung. Ils sont ensuite allés déposer des corbeilles de fleurs devant un bas-relief montrant l’Oncle Ho s’entretenant avec des cadres et soldats de la division Tien Phong le 19 septembre 1954.

La fête de cette année, sur le thème "Origine sacrée - Terre des rois Hung", se déroule en association avec le 10e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du culte des rois Hung à Phu Tho en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

L’anniversaire de la mort des rois Hung, qui a lieu du 10e jour du 3e mois lunaire chaque année, est l'opportunité de commémorer et de glorifier ces premiers souverains du Vietnam. Cette fête, véritable retour aux sources, est célébrée par tous les Vietnamiens, vivant dans le pays et partout dans le monde.

Le culte des rois Hung est une expression forte de la conscience de l’histoire nationale et du respect des gens du peuple envers leurs ancêtres. Cette pratique culturelle matérialise le lien affectif entre les familles, les villages et la nation. Il est aussi un symbole national liant le passé au présent qui nourrit sans cesse la solidarité entre les communautés ethniques.

Chaque année, des millions de pèlerins se rendent au temple des rois Hùng, sur le mont Nghia Linh, dans la province de Phú Tho, pour y commémorer leurs glorieux ancêtres et prier pour un climat propice, les abondantes récoltes, la chance et la santé.

Après la cérémonie de l’anniversaire de la mort des rois Hùng Vuong, le président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a assisté à la cérémonie inaugurale du projet de Maison d'art et de culture de la province de Phu Tho dans la ville de Viet Tri.

Ce sera une destination d'organiser des spectacles culturels et artistiques et celle touristique des visiteurs à Viet Tri où deux patrimoines culturels immatériels de l’Humanité de l’UNESCO comme le culte des rois Hùng et et le chant Xoan littéralement "le chant printanier" à Phu Tho sont conservés et préservés.

Couvrant une superficie de 1,7 hectares, avec une échelle de 1.000 sièges, le projet est doté d’un capital total de près de 400 milliards de dongs. - VNA