Hanoi (VNA) - Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a reçu lundi, 1er aout, à Hanoi, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias en visite officielle au Vietnam.





Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc (droite) et le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Dendias en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a remercié la Grèce d’avoir fait don de 50.000 euros au Fonds olympique du Vietnam et de 250.000 doses de vaccins anti-Covid-19 fin 2021.

Le président Nguyên Xuân Phuc a souligné la nécessité de stimuler les échanges dans différents domaines, notamment la coopération internationale et décentralisée, l’économie, le transport maritime, la défense ou encore la formation des ressources humaines.

Le ministre Nikolaos Dendias a informé Nguyên Xuân Phuc des accords majeurs obtenus lors de l’entretien qu’il avait tenu dans la journée avec son homologue Bùi Thanh Son.

Il a affirmé que la Grèce attache une grande importance au rôle et à la position du Vietnam dans la région et soutient pour le Vietnam dans le renforcement de son partenariat et sa coopération intégrale avec l'UE. Il a convenu que les deux pays devraient continuer à se coordonner et à se soutenir efficacement dans les forums multilatéraux et internationaux.

Concernant la question de la Mer Orientale, le ministre grec des Affaires étrangères a réaffirmé son soutien aux positions du Vietnam et de l'ASEAN sur le règlement des différends par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant au maintien de la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Le président Nguyên Xuân Phuc a salué la proposition greque sur l’installation d’un mémorial dédié au Président Hô Chi Minh en Grèce. – VNA