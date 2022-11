Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit de jeunes hommes d'affaires. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu mardi 8 novembre à Hanoi une délégation de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (VYEA) et les jeunes entrepreneurs ayant remporté le prix Sao Do (Étoile rouge) 2022.

Cette année, la VYEA a sélectionné 86 jeunes entrepreneurs vietnamiens exemplaires, dont dix ont reçu le prix «Étoile rouge».

Les entreprises des 86 jeunes entrepreneurs primés ont généré un chiffre d'affaires de 102.000 milliards de dôngs en 2021, réalisé un bénéfice de plus de 6.000 milliards de dôngs, contribué à hauteur de près de 4.000 milliards de dôngs au budget de l'État et créé 29.300 emplois.

Photo: le président Nguyen Xuan Phuc

Lors de la rencontre, le président Nguyen Xuan Phuc a fait l’éloge des succès de la VYEA, du club des entrepreneurs «Étoile rouge» et surtout des 10 excellents hommes d'affaires qui ont reçu le prix « Étoile rouge » 2022.

Le président s'est félicité du fort développement de la VYEA, qui compte désormais près de 12.000 membres, a créé des emplois pour plus de 3 millions de travailleurs, réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars.

Le chef de l’État a hautement apprécié la VYEA pour ses contributions aux activités sociales, notamment dans la prévention et le contrôle de la pandémie de Covid-19.

En particulier, le président a fait l'éloge des nombreuses entreprises « Étoile rouge » qui ont grandi avec l'économie nationale, ont une grande responsabilité sociale et un esprit de solidarité.

Photo: VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc a espéré que les jeunes entrepreneurs typiques primés de l'«Étoile rouge» 2022 feraient plus d’efforts et obtiendraient plus de succès, contribuant à faire de notre pays un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

La cérémonie de remise du prix «Étoile rouge» 2022 a eu lieu mardi soir 8 novembre à Hanoi.

Dans l'après-midi du même jour s’est tenue la Conférence des jeunes entrepreneurs vietnamiens avec la participation de 300 délégués. -VNA