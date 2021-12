Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc s’est envolé mardi 21 décembre pour le Cambodge pour une visite d’Etat sur l’invitation du roi du Cambodge Norodom Sihamoni.

Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Il s’agit de son premier déplacement au Cambodge en tant que président de la République, également de la première visite officielle d’un haut dirigeant vietnamien dans le royaume au cours des deux dernières années après l’émergence du Covid-19.



Le chef de l’Etat vietnamien est accompagné du ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, du ministre de la Défense Phan Van Giang, du vice-Premier ministre Lê Van Thành, du chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, du président de l’Office du président de la République Lê Khanh Hai.

Sa délégation est aussi composée du président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai, des secrétaires des comités du Parti des provinces de An Giang Lê Hông Quang, de Dông Thap Lê Quôc Phong, de Gia Lai Hô Văn Niên, de Kiên Giang Dô Thanh Binh, de Kon Tum Duong Van Trang et de Long An Nguyên Van Duoc.



La visite vise à mettre en œuvre la politique extérieure adoptée lors du 13e Congrès national du Parti, à manifester l’importance que le Vietnam attache au développement des relations avec ses pays voisins.

Elle a lieu dans le contexte où les relations de voisinage, de solidarité, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale entre les deux pays continuent leur développement heureux alors qu’ils ont subi de nombreux impacts du Covid-19.

Le Vietnam et le Cambodge ont eu des contacts réguliers de haut niveau et à tous les niveaux. Même dans le contexte de la crise sanitaire, les dirigeants des deux pays maintiennent toujours leurs contacts en ligne.

Cette visite marque également l’un des premiers événements dans une série d’activités pour célébrer «l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam» et le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (juin 24 juin 1967 - 24 juin 2022).

Elle est une occasion pour les dirigeants des deux pays d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale durant ces derniers temps, de discuter des mesures destinées à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les temps à venir, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun. – VNA