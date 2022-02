Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a fait l’éloge et félicité l’entraîneur Mai Duc Chung, le comité d’entraînement et les joueuses de l’équipe nationale féminine de football du Vietnam après leur victoire 2-0 contre l’équipe de football thaïlandaise, lors d’un match play-offs pour le Mondial féminin 2023, qui a eu lieu mercredi 2 février à Mumbai, en Inde.

Les Vietnamiennes ont battu leurs adversaires thaïlandaises avec le score 2-0, lors d’un match play-offs pour le Mondial féminin 2023. Photo: VNA



Même si les joueuses vietnamiennes ont dû s’éloigner de leur famille pendant le Nouvel An lunaire pour concourir en Inde, toute l’équipe a fait de gros efforts pour surmonter l’épidémie de Covid-19, maintenir sa forme et sa volonté, jouer de toutes ses forces pour s’imposer de manière convaincante contre l’équipe thaïlandaise, s’est-il félicité.



Les deux buts ont été marqués par Huynh Nhu (à la 19e minute) et Thai Thi Thao (à la 24e minute). Le Vietnam rencontrera les footballeuses de Taipei, Taïwan (Chine), quatre jours après, lors de son 2e match de play-offs pour le Mondial féminin 2023.



Le chef de l’Etat a souligné que la victoire remporté lors du 2e jour du Nouvel An lunaire, juste après la victoire de l’équipe masculine de football le 1er du Nouvel An lunaire, a comblé de joie les supporters de tout le pays pendant les premiers jours du nouveau printemps.

Il a adressé au comité d’entraînement et aux joueuses de l’équipe féminine de football ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année, souhaitant que l’équipe continue à conserver sa meilleure forme et son meilleur esprit, en jouant de son mieux pour répondre aux attentes des supporters de tout le pays et faire rayonner le football féminin vietnamien non seulement en Asie mais aussi dans la cour des grands. – VNA