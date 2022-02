Le président Nguyen Xuan Phuc entame sa visite d'Etat à Singapour. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant sont arrivés le 24 février (heure locale) à l'aéroport international de Changi, entamant une visite d’Etat à Singapour.

Dans le cadre de sa visite, le président Nguyen Xuan Phuc s'entretiendra avec le Premier ministre Lee Hsien Loong et aura des entrevues avec la présidente Halimah Yacob, et le président du Parlement Tan Chuan-Jin. Ces rencontres visent à promouvoir les accords de coopération signés par les deux pays, à discuter de nouveaux programmes de coopération et à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Singapour. Des ministères, secteurs et entreprises des deux pays échangeront également des documents de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense, de l'information et de la communication, des sciences et technologies, etc.



Nguyen Xuan Phuc assistera et prendra la parole lors du Dialogue d’entreprises Vietnam-Singapour, recevra de nombreuses entreprises singapouriennes de premier plan.



Après 49 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour, et neuf ans de rehaussement des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique, Singapour est désormais l'un des trois plus grands investisseurs au Vietnam, avec 66 milliards de dollars dispersés dans 2.900 projets. Le parc industriel Vietnam-Singapour constitue un symbole de la coopération entre les deux pays. A présent, l'investissement singapourien dans les parcs industriels au Vietnam s’est élevé à 14 milliards de dollars. -VNA