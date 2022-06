Le président Nguyên Xuân Phuc écrit ses sentiments dans le carnet de souvenir. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – Une cérémonie marquant le 110e anniversaire de la naissance de Pham Hùng, feu le président du Conseil des ministres, a eu lieu samedi matin dans la province de Vinh Long, au Sud, en présence du président Nguyên Xuân Phuc.



Plus tôt, le même jour, le président Nguyên Xuân Phuc, à la tête d’une délégation de dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat, avait deposé de l'encens et des fleurs à la mémoire du camarade Pham Hùng dans le mémorial de ce dernier situé dans le village Âp Long Thuân A, commune de Long Phuoc, dictrict de Long Hô, province de Vinh Long. Le président Nguyên Xuân Phuc et la délégation avaient visité la zone d'exposition de photos et de documents précieux sur le camarade Pham Hùng.



Dans sa carrière révolutionnaire, le président du Conseil des ministres Pham Hùng fut toujours un bel exemple en matière de patriotisme, de mode de vie simple et sincère et de dévouement au travail et au peuple. "Nous reconnaissons pour toujours ses grands mérites pour la cause révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation", a écrit le président dans le carnet de souvenir.



De son vrai nom Phạm Văn Thiện, Pham Hùng est né le 11 juin 1912 dans la province de Vinh Long, dans une famille paysanne. Durant ses 76 ans de vie et ses 60 ans d’activités révolutionnaires, Pham Hung a occupé le poste de vice-premier ministre de la République démocratique du Vietnam en 1958, a été commissaire politique des forces armées de libération du Sud en 1967, commissaire politique du commandement de la campagne Hô Chi Minh en 1975. En 1987, il a été élu président du Conseil des ministres, l’équivalent du gouvernement, et est décédé l’année suivante.

Pham Hung fut un disciple brillant du Président Ho Chi Minh et un soldat inébranlable et indomptable. Il consacra toute sa vie à la lutte pour l’indépendance nationale, à la défense et à l’édification du pays. -VNA