Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong (droite), et l’ambassadeur de Thaïlande, Tanee Sangrat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu le 7 août à Hanoï les ambassadeurs de Thaïlande, d’Arabie Saoudite, de Colombie, du Kazakhstan, d’Australie, d’Arménie, du Maroc, d’Inde, d’Allemagne et de Malaisie, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Le dirigeant vietnamien a chaleureusement salué l’ambassadeur de Thaïlande, Tanee Sangrat ; l’ambassadeur d’Arabie saoudite, Saud F.M. Alsuwelim ; l’ambassadeur de Colombie, Rodriguez Melo; l’ambassadeur du Kazakhstan, Yerlan Baizhanov ; l’ambassadrice d’Australie, Mme Robyn Louise Mudie ; l’ambassadeur d’Arménie, Vahram Kazhoyan ; l’ambassadeur du Maroc, Jamale Chouaibi ; l’ambassadeur d’Inde, Pranay Kumar Verma; l’ambassadeur d’Allemagne, Guido Hildner; et l’ambassadrice de Malaisie, Mme Shariffah Norhana Syed Mustaffa.

Nguyen Phu Trong a souligné le rôle important des ambassadeurs en tant que passerelles d’amitié et de coopération entre leurs pays et le Vietnam, affirmant que l'État vietnamien créait toujours les conditions favorables pour que les ambassadeurs s'acquittent bien de leurs tâches.

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui de voir les relations se développer vigoureusement entre le Vietnam et les pays représentés par les ambassadeurs. Il s’est déclaré convaincu que les ambassadeurs apporteraient des contributions au développement des relations entre leurs pays et le Vietnam dans les temps à venir.

Soulignant la stabilité socio-politique, la croissance économique élevée, la garantie de la défense et de la sécurité, les bonnes relations extérieures du Vietnam, Nguyen Phu Trong a déclaré apprécier les contributions des amis étrangers à ces réalisations, notamment des pays voisins et des pays ayant des relations étroites avec le Vietnam.



Le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a déclaré que le Vietnam persistait dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales. Il a également affirmé la volonté de Hanoï d’accélérer son intégration internationale, d’être un ami et un partenaire fiable de tous les pays.



À cette occasion, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a remercié les pays représentés par ces ambassadeurs pour leur coopération et leur soutien qui avaient aidé le Vietnam à bien réaliser ses tâches envers la région et le monde.



Il a espéré que durant leurs mandats, les ambassadeurs soutiendraient le Vietnam et joueraient un rôle de "passerelle" pour contribuer au développement des relations entre leurs pays et le Vietnam. -VNA