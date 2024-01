Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté ce jeudi 11 janvier à Hanoi le ministère du Plan et de l'Investissement à saisir toujours rapidement les problèmes émergents du monde et du pays, faire preuve d’anticipation et donner des conseils au Parti, à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur les décisions socio-économiques majeures.