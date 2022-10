Une performance de danse traditionnelle du Vietnam lors de l'exposition. Photo: VNA

Caracas (VNA) – L’Association des artistes vénézuéliens, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam au Venezuela et l’Association d’amitié Venezuela-Vietnam, a organisé vendredi 7 octobre une exposition de peintures en l’honneur du Président Hô Chi Minh, de la culture, du paysage, du pays et du peuple du Vietnam réalisées par des artistes du pays d’Amérique du Sud.



S’exprimant lors de l’événement, la présidente de l’Association des artistes vénézuéliens, Susej Vera, a exprimé son honneur d’organiser une exposition d’art sur le Vietnam, un pays héroïque célèbre pour sa tradition patriotique et sa lutte pour l’indépendance et la liberté de la nation, ainsi que comme l’énergie extraordinaire dans le développement socio-économique.



Cet événement vise à rapprocher le public vénézuélien de la culture et du pays du Vietnam, a-t-elle ajouté.



Au nom de l’ambassade du Vietnam, le premier secrétaire Ngô Van Chi a remercié les dirigeants de l’Association des artistes vénézuéliens pour leur coopération dans l’organisation de cette exposition significative. L’affection du peuple vénézuélien pour le pays et le peuple du Vietnam ainsi que son admiration pour le Président Hô Chi Minh ont été clairement illustrées à travers les œuvres d’art exposées.



L’exposition a contribue à consolider davantage l’amitié entre les peuples des deux pays et à promouvoir la coopération amicale et traditionnelle Vietnam-Venezuela, s’orientant vers la célébration du 33e anniversaire des relations diplomatiques et le 15e anniversaire du Partenariat intégral Vietnam-Venezuela. –VNA