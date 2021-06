Thua Thiên-Huê (VNA) - Une exposition thématique sur le Président Hô Chi Minh a été inaugurée jeudi 17 juin au musée Hô Chi Minh dans la province de Thua Thiên-Huê, présentant plus de 300 précieux photos, documents et objets classés en huit thèmes.

Lors de l’exposition thématique sur le Président Hô Chi Minh au musée Hô Chi Minh à Huê, province de Thua Thiên-Huê. Photo : VNA

L’événement qui se déroulera jusqu’à la Fête nationale du 2 septembre, rend compte du voyage de 30 ans de celui qui allait devenir le Président Hô Chi Minh à travers près de 30 pays et territoires à la recherche du chemin du salut national.

C’était le 5 juin 1911 que le jeune homme Nguyên Ai Quôc âgé de 21 ans s’est embarqué pour l’Europe à bord du navire français l’Amiral Latouche-Tréville, sans probablement savoir qu’il n’allait revoir son pays que 30 ans plus tard.

Durant trois décennies en effet, il a parcouru une trentaine de pays de quatre continents où, pour subsister, il a exercé des dizaines de métiers, un parcours initiatique décisif dans la maturation personnelle et surtout idéologique du grand dirigeant...



La directrice du musée Lê Thuy Chi a déclaré que l’exposition devait honorer les grandes contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamiens, ainsi qu’au mouvement communiste et ouvrier international.

Cette manifestation vise également à mettre en évidence la vision stratégique du leader alors qu’il a commencé son voyage le 5 juin 1911 pour rechercher des moyens de sauver le pays du joug colonial ; et les valeurs théoriques et pratiques de ses idées dans l’édification et la défense nationales actuelles. – VNA