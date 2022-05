New York (VNA) – Silhouette ronde, front dégarni et cheveux grisonnants, chemise blanche couverte d’un gilet de style de l’ethnie minoritaire H’mông, le professeur-Docteur Yang Dao ne cache pas ses émotions au rappel des souvenirs de sa rencontre avec le Président Hô Chi Minh.

Le professeur-Docteur Yang Dao avec le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Invité par l’ambassade du Vietnam aux États-Unis à la réception accordée à la communauté vietnamienne de la côte Est par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la tournée de travail aux États-Unis, il a fermé les yeux pour laisser ses souvenirs accourir en foule.



Quand j’avais quatre ou cinq ans, ma famille a été honorée d’accueillir l’Oncle Hô et les cadres du Viêt Minh dans le district de Meo Vac, province septentrionale de Hà Giang, a partagé le premier Docteur h’mông en sciences sociales de l’Université de la Sorbonne, en France, et ancien professeur de l’anthropologie de l’Asie du Sud-Est à l’Université du Minnesota, aux États-Unis.



Le professeur-Docteur Yang Dao, encore garçon à l’époque, a dit se souvenir encore de l’image du Président Hô Chi Minh, si simple et proche. Des années plus tard, devenu adulte, il a compris beaucoup plus de choses respectables sur la vie et l’oeuvre du père du Vietnam moderne.



Il a été particulièrement impressionné par la pensée du Président Hô Chi Minh sur le rôle et la solidarité des groupes ethniques dans le pays. Un jardin de fleurs doit sa beauté à la multitude de fleurs, de la même manière que dans notre pays cohabitent de nombreuses ethnies : Kinh, Thaï, H’mông, les minorités ethniques des hautes régions, a-t-il rappelé la parole du Président Hô Chi Minh.



Lors de la réception, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également évoqué cet enseignement, exhortant la communauté vietnamienne aux États-Unis à bien réaliser le souhait du Président Hô Chi Minh : l’étoffe rouge foncé recouvre le porte-miroir, les enfants du dragon et de la fée doivent s’aimer les uns les autres.



Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier.

Le Président Hô Chi Minh a même élargi la notion de fraternité prolétarienne. Parfois il dit encore que les races sur les quatre mers sont soeurs. Son esprit d’internationalisme renferme, s’imprègne d’un humanisme noble et profond. – VNA