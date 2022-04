Cân Tho (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a rendu un vibrant hommage aux mérites des rois Hung dans leur nouveau temple inauguré mercredi 6 avril dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong.

Le président Nguyên Xuân Phuc et d’autres dirigeants lors de la cérémonie d’inaguration du temple des rois Hung à Cân Tho, le 6 avril. Photo : VNA



A la tête d’une délégation composée notamment de l’ancien président de la République Truong Tân Sang, de l’ancienne présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et du membre du Bureau politique et vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a solennellement offert de l’encens à la mémoire des rois fondateurs.



Le culte des rois Hung est devenu une identité culturelle profonde, une loi morale traditionnelle durable qui s’est perpétuée pendant des générations de Vietnamiens, une expression du respect et de la gratitude des descendants envers les mérites de leurs ancêtres dans l’édification et la défense de la Patrie, a souligné le chef de l’Etat.

Le culte des rois Hung revêt encore une signification profonde de la solidarité, de l’amour et de l’entraide de la communauté des ethnies du Vietnam, qui ont en partage les mêmes racines et la même origine, a-t-il encore poursuivi.

Il a indiqué que la construction du temple des rois Hung dans la ville de Cân Tho vise non seulement à glorifier les rois fondateurs et rappelle l’adage “en buvant de l’eau on pense à la source” mais aussi à affirmer l’indépendance et l’autonomie de la nation qui sont d’autant plus significatives dans le contexte de l’intégration internationale profonde, de l’intégration sans dissolution.



Le président Nguyên Xuân Phuc a appelé les camarades, compatriotes de tout le pays à s’unir et à suivre les traces des ancêtres, comme l’a enseigné le Président Hô Chi Minh : “Les rois Hùng ont eu le mérite de fonder le pays, vous et moi devons ensemble le défendre”.

L’anniversaire funéraire des ancêtres fondateurs de la nation qui a lieu le 10e jour du troisième mois lunaire, qui tombe souvent fin mars ou début d’avril, constitue une grande fête imprégnée d’identité culturelle nationale, un symbole de la solidarité, de la convergence vers la culture communautaire des ethnies du Vietnam. – VNA