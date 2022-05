Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a loué samedi 28 mai les entraîneurs de football Park Hang-seo, Mai Duc Chung, les entraîneurs des autres sports et les sportifs vietnamiens pour leurs efforts et leurs performances accomplies lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le président Nguyên Xuân Phuc avec les entraîneurs Park Hang-seo et Mai Duc Chung, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

Le Vietnam a organisé avec succès les SEA Games 31, manifestant son hospitalité, sa convivialité et laissant son empreinte sur les pays participants, s’est-t-il félicité en recevant les entraîneurs Park Hang Seo et Mai Duc Chung dont les équipes nationales de football masculin et féminin U23 ont toutes remporté la médaille d’or.

Le chef de l’Etat a remercié les entraîneurs Park Hang-seo et Mai Duc Chung d’avoir contribué, par leur direction dévouée, talentueuse et responsable, à l’élévation du football vietnamien à un nouveau sommet et apporté une joie immense aux supporteurs et au peuple vietnamien en général.

Il a exprimé son admiration à l’équipe nationale de football féminin septuple championne des SEA Games et à l’équipe nationale de football masculin double champion consécutif des SEA Games, ce qui a marqué un jalon historique du football vietnamien et rehaussé l’image du pays.

Les entraîneurs Park Hang-seo et Mai Duc Chung ont remercié le Parti, l’État vietnamiens, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Administration des sports du Vietnam, la Fédération du football du Vietnam et les supporters vietnamiens pour leur soutien aux équipes.

Ils ont souhaité que le Parti et l’État continuent d’investir dans le football, d’encourager les joueurs à se consacrer davantage au sport, et de créer les meilleurs conditions possibles pour le développement du football dans les localités, le travail des entraîneurs et des joueurs actifs ou retraités.

Prenant note de leurs opions, le président Nguyên Xuân Phuc a invité le gouvernement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les localités, la Fédération du football du Vietnam à continuer de s’intéresser au développement du football vietnamien et à la formation de jeunes talents.

Il a également demandé aux autorités de récompenser les excellents joueurs, athlètes et entraîneurs lors de tournois, en particulier lors des 31e SEA Games.

Lors des SEA Games 31, le Vietnam a dominé largement le classement par nations avec 205 médailles d’or, 125 d’argent et 116 de bronze, suivi par la Thaïlande (92 médailles d’or, 103 d’argent, 136 de bronze) et l’Indonésie (69 médailles d’or, 91 d’argent, 81 de bronze). – VNA