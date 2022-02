Hanoi (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a exhorté samedi 12 février à promouvoir une culture vietnamienne durable et rayonnante lors d’un événement au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoi.

Le président Nguyên Xuân Phuc au Festival "Couleurs printanières dans toutes les régions du pays", le 12 février au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam. Photo : VNA



Assistant au festival Couleurs printanières dans toutes les régions du pays" et de la cérémonie de lancement de la fête de plantation d’arbres 2022, auxquels ont participé les autorités locales et 200 habitants issus de 22 communautés ethniques de 15 provinces représentant des ethnies et des régions, il a adressé ses meilleurs vœux de bonne année aux compatriotes des 54 ethnies sœurs et à ceux résidant à l’étranger.

La culture grandiose du peuple vietnamien a été créée par les 54 ethnies unies et attachée. C’est une culture riche et diversifiée avec un degré élevé d’unité linguistique, qui est un atout extrêmement précieux de notre nation, a-t-il souligné.

Au cours du processus historique de construction et de défense de la nation, chaque ethnie avec sa culture distinguée a toujours produit d’excellents enfants pour le pays, a-t-il plaidé.

Selon le chef de l’Etat, la politique du Parti sur les ethnies du Parti a créé toutes les conditions permettant de préserver et de développer le caractère distinctif de l’identité culturelle de chaque ethnie, et a en même temps fait fusionner les cultures des différentes ethnies pour former la culture vietnamienne.

Le rôle de la culture dans le développement durable du pays a été une fois de plus affirmé dans la résolution du 13e Congrès national du Parti, préconisant de "développer l’homme de manière globale et construire une culture vietnamienne avancée, imprégnée d’identité nationale pour que la culture devienne vraiement une force endogène et un moteur du développement et de la défense de la Patrie", a-t-il indiqué.

Le président Nguyên Xuân Phuc offre des cadeaux aux représentants des communautés ethniques. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré qu’après 35 ans de mise en œuvre de la politique de rénovation, l’esprit de grande solidarité des 54 ethnies vietnamiennes continue de se renforcer et de se consolider.

De nombreux politiques, programmes et projets de construction d’infrastructures socio-économiques, de réduction de la pauvreté, de préservation et de promotion des valeurs culturelles des ethnies ont permi d’améliorer la vie matérielle et spirituelle des minorités ethniques.

Chaque ethnie est une branche du grand arbre nommé Vietnam, nous avons donc la responsabilité de préserver à tout prix la beauté culturelle distincte de chaque ethnie, de telle sorte que toutes les branches bourgeonnent, fleurissent et fructifient, a-t-il conclu.

Le chef de l’Etat a inauguré à coups de gong le festival printanier, offert des cadeaux aux représentants des communautés ethniques et planté un arbre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, et visité l’espace du village de l’ethnie Muong. – VNA