Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de la République Vo Van Thuong a exhorté mercredi 6 septembre à promouvoir le volontariat pour le développement économique et social, saluant le travail des milliers de volontaires et bénévoles de Hô Chi Minh-Ville durant la période 1994-2023.

Le président Vo Van Thuong lors de la rencontre à Hô Chi Minh-Ville, le 6 septembre. Photo: VNA



Le chef de l’Etat a souligné que Hô Chi Minh-Ville est le lieu où sont nés de nombreux mouvements de masse apportant des résultats pratiques dans la période de rénovation, dont le mouvement des jeunes bénévoles de la ville est devenu un programme d’action révolutionnaire d’une profonde valeur pour la jeunesse de la ville.

Le concept de volontariat d’été prend sa source du projet "Lumière de la culture d’été" des étudiants de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville en 1994. Depuis, beaucoup de mouvements de volontariat se sont développés comme la campagne "Été vert", le programme "Apporter ses connaissances en période d’examen" ou encore les vacances en rose pour les jeunes et les ouvriers, l’été vert des jeunes armés, le "Flamboyant rouge" des élèves et des enseignants des lycées.

En 30 ans, le programme a attiré 5 millions de jeunes participants, mis en œuvre 31.000 projets de jeunesse, construit et réparé 7.720 maisons du cœur, réhabilité 870 km de routes et 500 ponts ruraux, installé des systèmes d’éclairage sur 200 km de routes et ruelles rurales, planté 650.000 arbres, fourni des examens et soins médicaux à 1,2 million de personnes, fait don de 160.000 unités de sang, et conseillé 2,7 millions d’élèves et étudiants pendant la saison des examens.

Le président Vo Van Thuong et les délégués lors de la rencontre à Hô Chi Minh-Ville, le 6 septembre. Photo: VNA

"Au-delà de tous les chiffres sont la maturité dans la manière de penser, de vivre et de ressentir la réalité de la rénovation du pays, le partage des situations difficiles et la détermination de l’attitude, de la responsabilité et le comportement correct à l’égard de la vie de chaque acteur social", a-t-il déclaré.



"Plongez les jeunes dans la réalité vivante de la vie sociale, les jeunes comprendront mieux leur pays, la cause du peuple et de la nation. Les jeunes feront de bonnes actions pour la cause du Parti et de la nation", a plaidé le président Vo Van Thuong qui était l’un des auteurs du programme de volontariat d’été.



Le chef de l’Etat a appellé à faire valoir l’esprit de volontariat et l’engagement de la jeunesse, sans cesse forgés par plusieurs générations et encouragés par les dirigeants et les habitants de Hô Chi Minh-Ville, pour matérialiser l’aspiration au développement de la mégapole du Sud. – VNA