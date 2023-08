Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son remet l’Ordre de l'Amitié au Dr. Kambiz Ghawami , président du Service Universitaire Mondial (WUS) Allemagne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Par la procuration du président du Vietnam, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a remis le 3 août l’Ordre de l'Amitié au Dr. Kambiz Ghawami, président du Service Universitaire Mondial (WUS) Allemagne, également représentant du Land allemand de Hesse dans la coordination des activités avec le Vietnam.



Lors de la cérémonie, le ministre Bui Thanh Son a hautement apprécié les contributions du Dr Kambiz Ghawami à la consolidation et au développement de l'amitié, de la coopération et du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne en général, et des relations dans de nombreux domaines entre le Vietnam et le Land de Hesse en particulier.



Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, le Dr. Kambiz Ghawami a eu de nombreuses importantes contributions au développement des liens entre des écoles et établissements d'enseignement du Vietnam et des partenaires allemands et internationaux, notamment dans la promotion du processus de construction et de développement de l'Université Vietnam - Allemagne, un projet "phare" des relations bilatérales.



Le ministre Bui Thanh Son a exprimé son espoir que le Dr. Kambiz Ghawami continuerait à contribuer au développement des relations entre le Vietnam et l’Allemagne en général et celles entre le Vietnam et le Land de Hesse en particulier.



Exprimant son honneur de recevoir l’Ordre de l'Amitié, le Dr. Kambiz Ghawami a affirmé continuer de faire de son mieux pour le développement des relations Vietnam - Allemagne et Vietnam - Land de Hesse.-VNA