Photo : VNA

Il a partagé la douleur de toute la société après que la pandémie a laissé des milliers de personnes âgées seules et plus de 2.600 enfants orphelins, tout en soulignant les actes nobles de nombreuses personnes pour aider les autres dans les moments difficiles.La cérémonie a été organisée par le Comité central du FPV en coordination avec les comités du Parti de Ho Chi Minh-Ville, de Hanoï et des localités du pays.Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a également envoyé une couronne à la cérémonie en mémoire des victimes du COVID-19.L'événement vise à exprimer sa sympathie aux familles endeuillées pour leur douleur et leur perte, et à rappeler aux gens leur responsabilité dans la lutte contre la pandémie, ont déclaré les organisateurs.A 20h30, le rituel commémoratif a commencé. Les délégués ont passé un moment de silence pour se souvenir des personnes décédées du COVID-19. À Hô Chi Minh-Ville, qui était l'épicentre de la quatrième résurgence de COVID-19, les pagodes et les églises ont sonné la cloche, les navires dans les ports ont fait sonner leurs klaxons et des bougies ont été allumées dans les lieux publics pour commémorer les victimes.La cérémonie a reçu la réponse chaleureuse des lieux religieux et des personnes à travers le pays.Selon le ministère de la Santé, le nombre de morts du COVID-19 au Vietnam dépassait 23.500 au 19 novembre, dont plus de 17.200 ont été enregistrés à Hô Chi Minh-Ville. - VNA