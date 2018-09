Alger (VNA) – Une délégation algérienne conduite par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, s’est rendue le 26 septembre (heure locale) à l’ambassade du Vietnam à Alger afin de rendre hommage au président Tran Dai Quang, décédé le 21 septembre des suites d'une maladie grave.



Dans le registre de condoléances, Abdelkader Bensalah a exprimé la solidarité de l’Algérie avec le gouvernement et le peuple vietnamiens ainsi que la famille du défunt, avant de tenir en haute estime les contributions du président Tran Dai Quang au développement du Vietnam et aux relations entre les deux nations.



Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru, Abdelkader Bensalah a souligné que le décès du président Tran Dai Quang était aussi une grande perte pour son pays. L’ambassadeur vietnamien a adressé ses remerciements aux dirigeants et au peuple algériens pour leurs sentiments à l’égard du Vietnam et du président Tran Dai Quang.



Auparavant, l’ambassade du Vietnam en Algérie a organisé une cérémonie funéraire en mémoire du président Tran Dai Quang et ouvert le registre de condoléances. A la fin du 26 septembre, plus de 50 délégations de différents pays, d’organisations internationales et de Vietnamiens établis en Algérie, se sont rendues à l’ambassade pour rendre hommage au président Tran Dai Quang. -VNA