Tran Thanh Man (gauche), président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), et le bronze Thich Thien Nhon, président du conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du Nouvel An 2020, Tran Thanh Man, président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a rendu visite le 2 janvier au bronze Thich Thien Nhon, président du conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam, dans la pagode Minh Dao à Ho Chi Minh-Ville.



Après avoir adressé ses meilleurs voeux au bronze Thich Thien Nhon, Tran Thanh Man a déclaré apprécier les contributions du Comité central de l’Eglise bouddhique du Vietnam et du bronze Thich Thien Nhon à la consolidation du bloc de grande union nationale et au développement du pays.



Il a souligné les contributions actives des bouddhistes aux avancées socio-économiques du Vietnam, notamment les efforts de l’Eglise bouddhique du Vietnam dans les activités philanthropiques, la protection de l’environnement, l’organisation de programmes médicaux en faveur de personnes en difficulté...



Tran Thanh Man a déclaré souhaiter que les bouddhistes continuent de soutenir le Parti et l’Etat dans le processus de développement national.



De son côté, le bronze Thich Thien Nhon a remercié le Parti, l’Etat et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour leur soutien au Comité central de l’Eglise bouddhique du Vietnam, notamment dans l’organisation du Vesak 2019.



Il a déclaré que l’Eglise bouddhique du Vietnam serait aux côtés du Front de la Patrie du Vietnam pour organiser des programmes de bien-être social. -VNA