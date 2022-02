Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a assisté vendredi 25 février à une cérémonie marquant la 67e Journée des médecins vietnamiens (27 février) à l’Hôpital universitaire Viêt Duc (VDUH) à Hanoi.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê félicite l’Hôpital universitaire Viêt Duc à Hanoi à l’occasion de la 67e Journée des médecins vietnamiens. Photo : VNA

L’hôpital, également connu sous le nom d’hôpital de l’amitié Vietnam-Allemagne, a été créé en 1906 sous le nom d’origine d’hôpital de Phu Doan. L’hôpital de 1.500 lits est désormais l’un des principaux centres de traitement médical, de formation et de recherche du Vietnam, employant plus de 2.500 médecins, infirmières et travailleurs médicaux.

Saluant les médecins, les scientifiques et les travailleurs médicaux de tout le pays et de le VDUH à cette occasion spéciale, le président de l’Assemblée nationale a salué leurs contributions à la protection de la santé publique au fil des ans.

L’espérance de vie au Vietnam est passée de 53,5 ans en 1955 à 73,7 ans en 2021. L’indice de couverture des services médicaux du Vietnam a atteint 70 points sur 100, supérieur au niveau moyen de la région (61 points) et du monde (67 points), a-t-il déclaré.

Le Vietnam a atteint l’objectif de vacciner 70% de la population plus tôt que prévu de six mois et est devenu l’un des six pays ayant la couverture vaccinale contre le Covid-19 la plus élevée au monde, a-t-il ajouté.

Le nombre de travailleurs médicaux est également passé de 300 à plus d’un demi-million actuellement. En 1993, le Vietnam comptait 4,1 médecins pour 10.000 habitants, ce qui est passé à huit en 2015 et 10 en 2021.

Au cours des 10 dernières années, 106 scientifiques médicaux ont reçu le titre de professeur, tandis que 801 autres sont devenus professeurs associés.

Jusqu’à présent, le Vietnam a maîtrisé les technologies et les techniques de transplantation des six organes internes. Le pays a également produit 11 types de vaccins sur 12.

Le plus haut législateur a souligné qu’au cours des trois dernières années où le Vietnam a lutté contre le Covid-19, les contributions des travailleurs médicaux, y compris ceux du VDUH, à la protection de la santé publique sont innombrables.

Rien qu’au cours de la quatrième vague d’infections à partir d’avril 2021, plus de 25.000 professeurs, médecins et étudiants en médecine sont venus dans les localités touchées par l’épidémie pour les soutenir dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il dit, notant qu’environ 3.000 travailleurs médicaux ont été infectés par le Covid-19 et plus de 10 d’entre eux sont décédés.

Le Vietnam a été l’un des quatre premiers pays à avoir réussi à isoler le virus SRAS-CoV-2, a-t-il indiqué, ajoutant que le pays s’efforce d’avoir des vaccins contre le Covid-19 et des technologies de traitement.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a demandé au secteur de la santé de se concentrer davantage sur la formation du personnel et la recherche scientifique.

Il a demandé au ministère de la Santé de conseiller le Comité permanent de l’Assemblée nationale sur l’amendement et le complément de la Loi sur l’examen et le traitement médicaux et de la Loi sur l’assurance maladie afin de compléter l’institution pour le développement durable et sain du secteur.

Le Parti, l’État, l’Assemblée nationale, le gouvernement et les autorités locales créent des conditions optimales pour le développement du secteur de la santé afin de mieux protéger la santé de la population, a-t-il souligné.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a rendu visite à certains patients qui suivaient un traitement à l’hôpital et leur a remis des cadeaux. – VNA