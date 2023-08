Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu le 21 août à Hanoï une entrevue avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, en visite officielle au Vietnam à l'invitation de son homologue vietnamien, Vo Van Thuong.Le président du Kazakhstan a déclaré que le Vietnam était un partenaire clé de son pays en Asie du Sud-Est. Il a déclaré espérer que l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement du Kazakhstan renforceraient leur coopération et l'échange d'expériences, apportant des intérêts aux deux pays. Il a invité Vuong Dinh Hue à effectuer prochainement une visite au Kazakhstan.De son côté, le président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam appréciait hautement la position et le rôle du Kazakhstan en Asie centrale et souhaitait promouvoir une coopération multiforme avec le Kazakhstan . Il a déclaré que l'Assemblée nationale du Vietnam soutenait toujours le renforcement de la coopération intégrale entre les deux pays dans l’économie, l’éducation, la culture, ainsi que dans les secteurs pleins de potentiels comme la défense et la sécurité...Il a déclaré espérer que le président du Kazakhstan soutiendrait la promotion de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de son pays, en vue de la signature d'un accord de coopération bilatérale.A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a invité les présidents des Chambres haute et basse du Kazakhstan à effectuer des visites officielles au Vietnam et à envoyer une délégation de à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui aura lieu à Hanoï en septembre prochain.Le président du Kazakhstan a affirmé que le Parlement de son pays enverrait une délégation à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam.-VNA