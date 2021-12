Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le directeur de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Andrew Jeffries. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En marge du Forum économique du Vietnam 2021 à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 5 décembre à Hanoï le directeur de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Andrew Jeffries.

Le président de l'Assemblée nationale a exprimé son accord avec les points de vue exprimés par la BAD lors du Forum économique du Vietnam 2021. Il a accordé une attention particulière à la recommandation de la BAD sur l’envergure de l'ensemble de politiques pour soutenir la reprise économique et a convenu que la coopération internationale était très importante pour soutenir la reprise économique.

Ces derniers temps, la BAD a toujours été un partenaire important du Vietnam. Dans un contexte où l'épidémie de COVID-19 est encore compliquée, le Vietnam devra mettre en œuvre un plan de relance économique d'une ampleur suffisamment importante et suffisamment longue pour surmonter les difficultés de l'épidémie et se développer durablement dans les temps à venir.

Le président de l'Assemblée nationale a souhaité que la BAD continue d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans la prévention et le contrôle des maladies et la reprise économique, en apportant un soutien et des conseils politiques au Vietnam sur le développement durable, un soutien financier et technique à un certain nombre d'agences de l'Assemblée nationale.

Vuong Dinh Hue a suggéré que la BAD continue d'aider l'Assemblée nationale et les agences vietnamiens chargés de décision des politiques stratégiques dans l’amélioration de la capacité de prévision.

Le directeur de la BAD au Vietnam, Andrew Jeffries, a remercié le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue pour avoir invité le représentant de la BAD à assister au très important forum sur le redressement et le développement durable du Vietnam.

Il a affirmé que la mission de la BAD Vietnam était de coopérer, soutenir et contribuer au développement du pays. -VNA