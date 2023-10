Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et la délégation de députés de Hai Phong à l'AN rencontrent samedi matin 14 octobre des électeurs de l'arrondissement de Do Son. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et la délégation de députés de Hai Phong à l'AN ont rencontré samedi matin 14 octobre des électeurs de l'arrondissement de Do Son de cette ville portuaire du Nord.



Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a salué les efforts de Hai Phong malgré les conditions économiques difficiles cette année, notamment sa croissance économique de plus de 10%, la plus élevée dans la région du delta du fleuve Rouge.



Selon lui, le Comité permanent de l'AN a préparé soigneusement le vote de confiance pour les postes élus et approuvés par l'AN lors de la 6e session. En outre, lors de la session prochaine qui devra débuter le 23 octobre, l'AN travaillera et prendra des décisions sur la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour la réforme salariale conformément à la Résolution 27.

Le président de l' AN Vuong Dinh Hue prend note des opinions des électeurs. Photo: VNA



À cette occasion, les électeurs de l'arrondissement de Do Son ont présenté leurs opinions sur plusieurs questions liées au projet de loi foncière (modifiée), au développement du tourisme nocturne, aux politiques de soutien aux pêcheurs, à l'adoption rapide de la Loi modifiée sur la prévention et la lutte contre les incendies.



Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a pris note des opinions des électeurs. Il a répondu à des questions concernant les sanctions pour les personnes diffusant de fausses informations, la sécurité de l'information, la possibilité d'augmentation des prestations d'assurance maladie pour les jeunes bénévoles, l'amélioration de la qualité de l'éducation, etc. -VNA