Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le directeur régional chargé de l’Europe centrale et l’Europe de l’Est de la société Egis, Tamas Uri. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Hongrie, mardi matin (heure locale), à Budapest, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a reçu des dirigeants de certaines entreprises hongroises, actuellement opérationnelles au Vietnam.

Lors des rencontres avec les dirigeants de la société Gedeon Richter, - une multinationale hongroise opérant dans le domaine de la fabrication pharmaceutique et de la recherche et développement (R&D) en biotechnologie, et les dirigeants de la société pharmaceutique Egis, Vuong Dinh Hue a hautement apprécié les résultats de leurs activités au Vietnam et a déclaré que la pharmacie était un domaine de coopération très potentiel avec de nombreuses politiques préférentielles.

Les dirigeants de la société Gedeon Richter et de la société Egis ont souhaité que le Vietnam accélère le rythme et simplifie les procédures administratives concernant l’enregistrement des médicaments, la délivrance de la licence de distribution de produits pharmaceutiques à plus long terme, le règlement de certains problèmes liés à l'enregistrement des médicaments....

Le dirigeant vietnamien a reconnu leurs recommandations, tout en précisant que l'Assemblée nationale du Vietnam avait le plan pour modifier et compléter la Loi sur la pharmacie, conformément au droit et aux engagements internationaux. Il a applaudi le plan de la société Egis d'étendre ses activités au Vietnam.

Vuong Dinh Hue a souligné que le potentiel de coopération et de développement de la pharmacie du Vietnam était énorme. Les entreprises donc peuvent non seulement accéder au marché de 100 millions de personnes au Vietnam, mais également au marché de plus de 600 millions de personnes de l’ASEAN. Il a souligné : « Le Vietnam crée toujours des conditions favorables pour que les entreprises opèrent à long terme, encourageant les entreprises non seulement à créer des bureaux de représentation, mais aussi à développer leur production au Vietnam. ».

Lors de la réception du coprésident de la société hongroise Water Parnerghip (HWP), Robert Forintos, Vuong Dinh Hue a hautement apprécié le rôle de HWP dans l’orientation de ses entreprises membres pour étudier le domaine de l'approvisionnement et du traitement de l'eau au Vietnam.

Robert Forintos a déclaré que HWP était toujours fier du projet d'approvisionnement en eau mis en œuvre dans la province de Quang Binh au Centre, qui fournissent de l'eau potable à 120.000 personnes dans le district de Quang Trach.

La direction de la société a souhaité continuer à rechercher des partenaires au Vietnam pour mettre en œuvre des projets liés à l'eau en utilisant les technologies modernes et les solutions fournies par HWP. Actuellement, HWP met en œuvre un projet d'eau du robinet pour la deuxième phase à Quang Binh et un autre dans la province de Vinh Long au Sud. La société a souhaité que les agences compétentes du Vietnam prêtent attention et lèvent les obstacles dans les procédures administratives pour faciliter l’opération des deux projets.

Vuong Dinh Hue a estimé HWP et ses sociétés membres pour avoir coopéré dans le transfert de technologies avancées et modernes dans l'industrie de l'eau au Vietnam.

Le même jour, Le Quang Manh, secrétaire du Comité municipal du Parti de la ville de Can Tho au Sud a travaillé le vice-ministre hongrois des Affaires étrangères et de l’Economie extérieure, Mme Katalin Bihari. Il a tenu en haute estime les projets d’aide publique au développement (APD) mis en œuvre par la Hongrie dans la ville, dont celui de l’Hôpital d'oncologie de Can Tho.

Mme Katalin Bihari a affirmé que le projet était une priorité du gouvernement hongrois dans la coopération d’APD avec le Vietnam. Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour finaliser prochainement le cadre juridique et technique afin de réaliser ce projet. - VNA