Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a assisté dimanche 19 novembre au 60e anniversaire de l'Académie des Finances installée à Hanoi.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê décerne l’Ordre du travail de première classe à l'Académie des finances. Photo: VNA

A cette occasion, le chef de l’organe législatif a décerné, pour la troisième fois, l’Ordre du travail de première classe à l'Académie des finances.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a exhorté l’académie à définir clairement son modèle de développement, à créer de nouveaux changements pour s'adapter aux exigences de l'époque, à élaborer de nouveaux programmes de formation pour répondre aux besoins de développement socio-économique du pays et aux tendances de développement actuelles.

L’académie doit être l'une des unités pionnières dans la mise en œuvre le plus efficacement possible de l'autonomie universitaire, notamment financière, a souligné Vuong Dinh Huê.

L'académie doit attirer une équipe d'experts nationaux et étrangers talentueux en tant que conférenciers invités et mener des politiques pour accueillir et former d'excellents étudiants.

Il a suggéré aux ministères, secteurs et autorités de la ville de Hanoï de continuer à prioriser les ressources et à créer les conditions les plus favorables pour que l’académie se développe et dispose de suffisamment de capacités pour former des ressources humaines de haute qualité, au service du développement du pays. -VNA