Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a eu le 8 février à Hanoï une séance de travail avec le Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex).

La réunion a réuni par visioconférence des dirigeants et employés exemplaires des entreprises de Vinatex dans 31 villes et provinces du pays.

Selon le chef de l’organe législatif vietnamien, en 2021, Vinatex a connu ses meilleurs résultats de ces 25 dernières années avec une croissance de 2,5 fois plus élevé que celle en 2020. Pour la première fois de son histoire, son bénéfice combiné a dépassé la barre des 1.000 milliards de dongs pour atteindre 1.440 milliards de dongs.

Lors de la réunion avec Vinatex. Photo : VNA

Dans des conditions extrêmement difficiles en raison du COVID-19, Vinatex est parvenu à maintenir l'emploi pour ses 150.000 salariés avec un revenu moyen mensuel de 8,2 millions de dongs, tout en accélérant sa transformation numérique et renforçant ses capacités de production. En particulier, le groupe a réussi à maintenir sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

Pour 2022, vu les impacts du COVID-19, Vuong Dinh Hue a conseillé à Vinatex de continuer à chercher à s'adapter à la situation et de se concentrer sur le marché intérieur fort d'environ 100 millions d’habitants.

Le président de l'AN a suggéré que Vinatex, et l'industrie du textile-habillement en général, continuent d'accélérer la restructuration et la transformation numérique, de construire un modèle économique bio, de promouvoir la production verte et le développement durable, et d'attacher de l'importance au développement d’une marque de mode vietnamienne, sur le marché intérieur comme sur le marché international.

Il est également nécessaire que le groupe assure une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace de l'épidémie afin que les travailleurs se sentent en sécurité, a-t-il souligné, avant de demander à Vinatex d'assurer la livraison dans les délais des commandes avec une qualité optimale.

Le même jour, le président de l’Assemblée nationale a travaillé avec le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il l’a encouragé à publier rapidement un plan d’action pour mettre en œuvre la résolution 43/2022/QH15 de l’Assemblée nationale sur la politique budgétaire et la résolution 11/NQ-CP du gouvernement sur le Programme de reprise et de développement socio-économiques.

Il a souligné que toutes les politiques et décisions devaient être axées sur la population et les entreprises, avant de demander au ministère de l’Industrie et du Commerce d’accélérer la revue de ses plans et stratégies.-VNA