Le président de l’AN travaille avec le comité d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a travaillé le 11 septembre à Hanoï avec le comité d'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires pour examiner les préparatifs de cet événement.

Lors de la réunion, le président de l'AN a demandé aux chefs des sous-commissions et des unités de suivre de près les progrès dans la mise en œuvre de chaque tâche spécifique et d’accorder une attention particulière aux détails dans l'organisation de la conférence.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Il a également demandé que le comité d'organisation assure la fourniture d'informations officielles et opportunes aux agences de presse et à la presse, et prépare des plans pour des réunions bilatérales en marge de cet événement...

Placée sous le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers la transformation numérique et l'innovation », la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires aura lieu du 14 au 18 septembre à Hanoï.

Il s'agira de la seule activité extérieure multilatérale importante organisée cette année par l'AN.

Selon le Secrétariat national de la conférence, 76 délégations internationales avec un total de plus de 300 délégués se sont inscrits à l’événement. Jusqu'à présent, les préparatifs sont pratiquement terminés.-VNA