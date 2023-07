Le président de l’AN Vuong Dinh Hue et les délégués à la 18e session du Conseil populaire de Quang Tri, pour le mandat 2021-2026. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Poursuivant sa visite de travail la province de Quang Tri (Centre), le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 17 juillet à la séance d'ouverture de la 18e session du Conseil populaire de Quang Tri, pour le mandat 2021-2026.

Lors de la réunion, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a salué la détermination politique et les efforts de la province de Quang Tri (Centre) en matière de reprise économique et de développement.

Entre 2021 et 2025, Quang Tri devrait atteindre 20 des 25 objectifs fixés, a-t-il dit, ajoutant que la croissance annuelle de son produit intérieur brut régional (PIBR) est estimée à plus de 6,5%.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Au cours du premier semestre de cette année, le PIBR local a augmenté de 6,52 %. Avec cette performance, Quang Tri la se classe 7e place parmi les 14 localités côtières du centre-nord et du centre.

Le président de l’AN a souligné que le Conseil populaire a travaillé dur pour concrétiser les lignes directrices, les politiques, les résolutions adoptées lors du 13e Congrès national du Parti ainsi que le 17e Congrès provincial du Parti, et les lois et Résolutions de l’AN et du gouvernement, tout en améliorant la qualité de son fonctionnement opérationnel.

Il a demandé à Quang Tri de bien mettre en œuvre la Résolution N°594 adoptée par le Comité permanent de l'AN, s'efforçant d'améliorer encore la performance du Conseil populaire provincial dans le travail de supervision, contribuant ainsi à la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs dans la localité.

La province et son Conseil populaire en particulier doivent se concentrer sur la suppression des goulots d'étranglement, continuer à perfectionner les institutions et accélérer la mise en œuvre des investissements publics, des infrastructures et des projets socio-économiques, en particulier les grands, ainsi que les programmes nationaux cibles et les programme de relance et de développement économique, a-t-il ajouté.

La séance d'ouverture de la 18e session du Conseil populaire de Quang Tri, pour le mandat 2021-2026. Photo: VNA

Il a également exhorté Quang Tri à achever rapidement son plan de planification et à mettre en place ceux qui ont été approuvés ou encore valides, à accélérer la réforme administrative et à améliorer sa compétitivité.

Le dirigeant a souligné l'importance d'organiser le vote de confiance pour ceux qui occupent des postes élus par le Conseil populaire conformément à la Résolution N°96 adoptée par l'AN lors de sa récente 5e séance.

Le même jour, lors d'une réunion de travail avec le Comité permanent du Comité du Parti de Quang Tri , Vuong Dinh Hue a souligné les résultats et les réalisations des autorités provinciales dans la construction du Parti et du système politique, le développement socio-économique, l’assurance de la défense et de la sécurité.

Le président de l'Assemblée nationale a proposé que le Comité du Parti de Quang Tri continue de réaliser bien la Résolution du 13e Congrès national du Parti et achèver sa planification globale pour la période 2021-2030, avec une vision de 2050, afin d'exploiter et de valoriser au maximum son potentiel et ses avantages.-VNA