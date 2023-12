Vientiane (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a rencontré mardi 5 décembre des représentants de la communauté vietnamienne au Laos, dans le cadre de son voyage de travail au Laos pour participer au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV). .

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (7e, à partir de la gauche, 1er plan) et les représentants de la communauté vietnamienne au Laos, à Vientiane, le 5 décembre. Photo : VNA

Le président de l’Association générale des Vietnamiens du Laos, Pham Van Hung, a informé le dirigeant vietnamien que la communauté vietnamienne du Laos était active dans le travail social et caritatif, contribuant au développement socio-économique local et à la réduction de la pauvreté dans les zones défavorisées.Au nom de la communauté, il a proposé que les agences compétentes accélèrent la signature d’un accord élargi de coopération dans le domaine du travail et augmentent le nombre de bourses permettant aux étudiants lao d’origine vietnamienne d’étudier au Vietnam.S’adressant aux représentants, le plus haut législateur vietnamien a souligné l’importance du premier Sommet parlementaire du CLV et les a informés de la situation socio-économique au Vietnam.Il a souligné que le 8e Plénum du Comité central du Parti avait adopté une résolution la poursuite de la promotion de la tradition de grande union nationale, qui met l’accent sur le rôle de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger. Il a pris note des propositions de la communauté vietnamienne du Laos, affirmant qu’elles seront transmises aux gouvernements des deux pays.Le dirigeant a affirmé la politique cohérente du Parti et de l’État vietnamiens visant à prendre soin de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, la considérant comme partie intégrante de la nation vietnamienne. A cette occasion, il a remis 100 cadeaux à la communauté vietnamienne du Laos. – VNA