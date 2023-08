Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, (droite) et la présidente de la Commission d'audit d'Indonésie (BPK), Isma Yatun. Photo : VNA

Jakarta, 5 août (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en cours en Indonésie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 5 août la présidente de la Commission d'audit d'Indonésie (BPK), Isma Yatun.Saluant le rôle et les contributions de la BPK aux activités d'audit de l'État dans la région et dans le monde, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a souhaité que la BPK continue à renforcer la coopération et à partager son expérience avec le Bureau d'audit de l'État du Vietnam.La présidente de la BPK, Isma Yatun, a déclaré que le BPK et l'Audit de l'État du Vietnam ont mené de nombreuses activités de coopération efficaces et pratiques.Elle a dit qu'elle prévoyait de visiter le Bureau d'audit de l'État du Vietnam et les agences compétentes du Vietnam pour rechercher une coopération bilatérale plus forte en matière d'audit, tout en exprimant son espoir que l'AN vietnamienne continuera à soutenir le partenariat entre les deux agences supérieures d'audit des deux pays.Elle a hautement apprécié les contributions que le président de l'AN Vuong Dinh Hue a apportées aux activités régionales d'audit de l'État en tant qu'auditeur général du Vietnam, en particulier à la formation des institutions supérieures de contrôle de l'ASEAN (ASEANSAI) en 2011.La responsable du BPK a déclaré qu'elle espère qu'avec une riche expérience et une profonde compréhension de l'audit et de la coopération entre les institutions supérieures de contrôle de la région et du monde, la plus haute législatrice vietnamienne continuera à soutenir la coopération entre le BPK et l'Audit de l'État du Vietnam et à soutenir l'Indonésie dans l'exécution de la rôle d'hôte de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) en 2028.Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que l'Audit de l'État du Vietnam, en tant qu'agence créée par l'AN vietnamienne, opère de manière indépendante et conformément à la loi. Les résultats des activités de l'Audit de l'État du Vietnam ont contribué à soutenir l'AN dans l'élaboration des lois, la supervision des activités et la décision des questions importantes du pays.Il a affirmé que l'AN vietnamienne soutient toujours les activités de coopération entre l'Audit de l'État du Vietnam et les autres institutions supérieures de contrôle de la région et du monde, notamment la BPK.Il a suggéré que les deux agences renforcent leur coopération en matière d'audit financier, d'audit de conformité et d'audit opérationnel, tout en prêtant attention à l'audit dans le domaine de l'environnement, de la transformation numérique et du contrôle de la qualité des activités d'audit ainsi qu'aux points forts des deux parties. Ils devraient poursuivre le programme d'envoi d'auditeurs de l'Audit de l'État du Vietnam travailler en Indonésie , a-t-il déclaré.La BPK a été l'initiatrice de la création de l'Institution supérieure de contrôle du G20 (SAI20) et a organisé avec succès le sommet SAI20 en 2022. Elle est également membre de nombreux groupes de travail de l'INTOSAI, notamment ceux sur l'audit des technologies de l'information, l'audit des mégadonnées, l'audit environnemental et l’audit anti-corruption et anti-blanchiment.- VNA