Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le conseiller spécial de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a reçu le 29 juillet à Hanoï le conseiller spécial de l’Alliance des députés d’amitié Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu.



Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a déclaré apprécier les efforts et les contributions de Takebe Tsutomu au développement de la coopération entre le Vietnam et le Japon depuis des années, notamment au projet de l’Université Vietnam-Japon.



Le président de l’Assemblée nationale a en outre déclaré souhaiter que les deux pays cherchent à promouvoir leur coopération dans l’emploi selon leurs propres conditions. Il a également émis le souhait que le Japon continue de créer des conditions propices aux plus de 450.000 Vietnamiens suivant des cursus, vivant et travaillant sur son sol.



Selon le dirigeant, le Vietnam a élaboré des plans pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon en 2023. Il a suggéré à Takebe Tsutomu de continuer à promouvoir l'organisation régulière de la Fête Japon-Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l’organisation du Festival de Hokkaido à la baie de Ha Long.



De son côté, Takebe Tsutomu a affirmé que le but de cette visite de travail au Vietnam était d'assister à la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de l’Université Vietnam-Japon. Il a par ailleurs fait savoir que le Japon cherchait à réformer des mécanismes pour mieux soutenir les stagiaires vietnamiens sur son sol. Il a également émis le souhait de contribuer à la promotion de la coopération et des échanges entre les parlementaires et les dirigeants des localités des deux pays.-VNA