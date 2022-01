Hanoi, 20 janvier (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a reçu jeudi à Hanoi, la première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise Márta Mátrai, en visite de travail au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise Márta Mátrai. Photo : VNA

Vuong Dinh Huê a exprimé sa conviction que la visite de MátraiMátrai est un bon début pour approfondir les liens de coopération entre les deux AN et les pays.

Il a affirmé que l'État et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l'esprit le précieux soutien de la Hongrie à la lutte du Vietnam pour la libération et la réunification nationales d’auparavant, et pour l’œuvre actuelle de construction et de développement nationaux.

Des milliers de fonctionnaires et d'ingénieurs vietnamiens ont reçu une formation en Hongrie, et nombre d'entre eux occupent des postes dans l'appareil et les agences de l'État, a-t-il déclaré.



Márta Mátrai s’est exprimée sa joie du maintien de réunions de haut niveau, en ligne et en personne, entre les dirigeants législatifs des deux pays malgré la pandémie de COVID-19.



Elle a exprimé l'espoir que les deux parties continueront d'organiser des réunions entre les commissions parlementaires et les groupes d'amis parlementaires après la maîtrise de la pandémie pour échanger des informations et des expériences sur les activités parlementaires. Elle attend également avec intérêt l'organisation du troisième séminaire sur un thème choisi pour valoriser les mécanismes de coopération, contribuant ainsi à améliorer la qualité et l'efficacité du fonctionnement de chaque législature.

Outre les relations diplomatiques, la Hongrie attache de l'importance aux liens économiques avec le Vietnam, a déclaré Mátrai Mátrai, ajoutant que le Vietnam est un partenaire important de la Hongrie et que la nation d'Europe centrale souhaite faire avancer les projets et les accords signés lors de la visite du Premier ministre Viktor Orban au Vietnam en 2017.



Elle a noté que la Hongrie a accordé au Vietnam un ensemble de crédits préférentiels d'une valeur de 500 millions d'euros pour mettre en œuvre des projets d'aide au développement, et que les deux pays se sont également associés dans les soins de santé et la culture.

Elle s'est dite ravie de la construction de l'hôpital d'oncologie de Can Tho grâce au financement des prêts d'APD du gouvernement hongrois, qui devrait être opérationnel cette année.

La responsable a déclaré qu'elle espère que le centre culturel hongrois de Hanoï sera bientôt inauguré afin que la Hongrie puisse partager ses réalisations dans les domaines de la science, de la culture et des arts avec le peuple vietnamien.

Le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a salué les réalisations enregistrées par la Hongrie au cours des dernières années, en particulier dans la lutte contre la pandémie, le maintien des activités, notamment les activités législatives, et le développement socio-économique, qui, selon lui, élèvent le prestige et l'image du pays dans la région et dans le monde. au grand.

Il a salué le rôle de la Hongrie dans la signature et la ratification de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et a noté que la Hongrie avait été le premier pays de l'Union européenne (UE) à approuver l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

L'AN du Vietnam s'efforcera d'accélérer et de superviser le décaissement du paquet de crédit fourni par la Hongrie, a déclaré Vuong Dinh Huê, suggérant que les deux législatures parviennent à des accords de coopération plus complets pour contribuer à faire progresser la coopération entre le Vietnam et la Hongrie de manière pragmatique et efficace.

Le même jour, la première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise Márta Mátrai, a rencontré Vo Van Thuong, membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti.



Vo Van Thuong a estimé que le partenariat intégral Vietnam-Hongrie ainsi que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti de l'alliance civique Fidesz-Hongrie prospéreront dans l’avenir.



Márta Mátrai, pour sa part, a souligné que la Hongrie attachait de l'importance à ses relations avec le Vietnam et considérait le Vietnam comme un partenaire important de premier plan en Asie du Sud-Est.



Les deux parties se sont informées de la situation de leurs partis et pays respectifs et ont échangé leurs expériences dans la construction du Parti, la lutte contre la pandémie, la reprise économique et le développement national. - VNA