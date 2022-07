Photo : VNA



Ha Tinh (VNA) - A l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation du Comité central du Parti, de l’autorité des provinces de Nghe An et de Ha Tinh (Centre) sont venus offrir de l'encens pour commémorer les héros et les martyrs dans le site historique de la carrefour de Dong Loc (commune de Dong Loc, district de Can Loc, province de Ha Tinh) et le site historique de Truong Bon (commune de My Son, district de Do Luong, province de Nghe An).

Dans ces deux sites historiques, Vuong Dinh Hue et les délégués ont observé une minute de silence à la mémoire des héros et martyrs. Ils ont aussi exprimé sa profonde gratitude pour les héros et martyrs qui se sont sacrifiés pour l'indépendance, la liberté de la Patrie et le bonheur du peuple.



Situé à 20 km de la ville de Hà Tinh, Dông Lôc était, pendant la guerre contre l’armée américaine, la porte de communication entre le Nord et la piste Hô Chi Minh. Les avions américains y ont largué une énorme quantité de bombes. Ce tronçon de route de moins de 20 km a été à lui seul la cible de 2.057 bombardements.

Une équipe de dix jeunes filles volontaires âgées de 17 à 22 ans, et dirigée par Vo Thi Tan, était chargée de la remise en état de la route pour assurer la circulation. Le 24 juillet 1968, malgré des bombardements répétés, elles étaient toujours à leur poste pour combler les cratères et remettre la route en état. À 16h30, lors d’un nouveau raid de bombardiers américains, les dix jeunes filles ont été tuées, la houe et la pelle en main.



Truong Bôn, un col de 5 km situé sur la chaîne de montagne de Thung Nua qui était pendant la guerre anti-américaine un nœud de communication crucial pour le transport de vivres et de munitions du Nord au Sud. Entre juin et octobre 1968, l’aviation américaine y a largué 2.700 bombes. Dans ces conditions, de nombreux jeunes volontaires, soldats et habitants locaux se sont sacrifiés pour assurer la fluidité du transport des ravitaillements.

Le 31 octobre 1968, 13 des 14 jeunes volontaires de la Compagnie 317 ont été tués par des bombardements américains dans cette zone, quelques heures avant que les États-Unis ne déclarent l'arrêt des bombardements sur le Nord du Vietnam. Depuis lors, Truong Bon est un symbole de la bravoure des jeunes volontaires vietnamiens. – VNA