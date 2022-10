Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê à la rencontre le 10 octobre avec des anciens cadres et personnes exemplaires du secteur du livre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a salué lundi 10 octobre les réalisations remarquables accomplies par ces dernières années du secteur du livre, exhortant le secteur à poursuivre ses contributions à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.



Lors d'une rencontre avec des anciens cadres et personnes exemplaires du secteur du livre, il a félicité le contigent des travailleurs du secteur du livre, en particulier ses 86 membres exemplaires, à l’occasion du 70e anniversaire de sa Journée traditionnelle (10 octobre).



Il a demandé d’améliorer la prise de conscience des travailleurs du secteur sur sa position, son rôle et son importance pour l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie ainsi que de continuer de mettre en œuvre le décret n°122/SL du Président Hô Chi Minh et des tâches mentionnés dans la lettre du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à l’occasion du 70eanniversaire de sa Journée traditionnelle.

Rencontre d'anciens cadres et personnes exemplaires du secteur du livre. Photo: VNA

Il faut perfectionner les politiques et lois pour mieux gérer et accélérer le développement du secteur du livre et en faire une industrie moderne avec l’édition numérique comme filière de pointe, a déclaré le président Vuong Dinh Huê.



En particulier, il est nécessaire d’achever au plus tôt la construction de la Planification du secteur du livre, relevant de la Planification des organes de presse, de radio, d’information électronique et des établissements d’édition pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, pour faire du secteur du livre une partie importante de l’industrie culturelle vietnamienne, a-t-il souligné.



Le président Vuong Dinh Huê a également demandé de promouvoir la transformation numérique dans le secteur du livre, ainsi que la distribution de livres dans les régions reculées, frontalières, insulaires, et de développer le marché des livres importés. –VNA