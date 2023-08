Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (gauche) et le ministre iran ien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaili coupent la bande d'inauguration de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Poursuivant sa visite officielle en Iran, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a assisté le 9 août, à Téhéran à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la culture vietnamienne dans le pays de l’Asie occidentale.

Cet événement a été co-organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'ambassade du Vietnam en Iran et des unités iraniennes pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).

Les dirigeants et les délégués ont souligné l'importance de cet événement pour les deux parties de revoir les 50 dernières années et de discuter des orientations et des mesures spécifiques pour la prochaine étape.

Le ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaili, a souligné que les deux parties renforceraient davantage leur coopération dans les domaines de la culture, de l'art et du cinéma. Les relations entre le Vietnam et l'Iran connaîtront certainement de nouveaux développements à la hauteur des potentiels des deux parties, compte tenu du rôle et de la position croissants de l'Iran en Asie de l'Ouest et du Vietnam en Asie du Sud-Est, ainsi que d'un grand potentiel de coopération.

Le ministre Mohammad Mehdi Esmaili a affirmé que le président et les dirigeants iraniens souhaitent élargir les liens et les échanges dans le domaine culturel, et que les deux ministères chargés de la culture envisageraient de signer un protocole d'accord sur la coopération intégrale avec des contenus spécifiques.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le ministre iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohammad Mehdi Esmaili visitent un stand présentant des estampes populaires de Dong Ho. Photo: VNA



L'exposition intitulée "Couleurs vietnamiennes" et la Semaine de films vietnamiens en Iran ont pour objectif de présenter aux amis iraniens la beauté du Vietnam, avec ses destinations attrayantes, ses patrimoines naturels et culturels reconnus par l'UNESCO, ainsi que ses villages artisanaux traditionnels avec des produits artisanaux sophistiqués. Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que l'exposition permettait aux Iraniens de mieux comprendre la culture vietnamienne et de découvrir des similitudes entre les cultures des deux nations.

L'exposition présente 70 photos illustrant la beauté du Vietnam, un pays aux destinations touristiques attrayantes, aux patrimoines naturels et culturels de l'UNESCO, à la riche identité culturelle, aux coutumes et festivals riches, et à la beauté de l’homme et de l'âme vietnamiens. -VNA