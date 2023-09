Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a assisté à la rentrée scolaire de l'École de l'amitié T78, dans le district de Phuc Tho, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 5 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, a assisté à la rentrée scolaire de l'École de l'amitié T78, dans le district de Phuc Tho, à Hanoï.

L'École de l'amitié T78 a été créée le 1er janvier 1958 par le Secrétariat du Comité central du Parti afin d'aider le Laos à former des cadres pour servir la cause de libération et de construction nationales.

Battant le tambour pour l'ouverture de la nouvelle année scolaire et prononçant un discours, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que ces 65 dernières années, l'École d'amitié T78 avait fait de grands efforts pour surmonter toutes les difficultés et accomplir avec succès ses tâches assignées.

L'école a formé plus de 27 000 élèves lao dont de nombreux ont occupé des rôles importants dans le Parti et l'État du Laos, apportant d’importantes contributions à la cause d'édification et de défense nationales du Laos, et consolidant et approfondissant l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Vuong Dinh Hue a offert 10 ordinateurs à l'école et des cadeaux à 10 élèves exemplaires. Photo:VNA

Il s’est déclaré convaincu qu'avec l'attention des dirigeants du Parti, de l'État et du ministère de l'Éducation et de la Formation de Hanoï, l'École de l'amitié T78 serait véritablement digne d'être un berceau pour la formation des élèves lao au Vietnam, ainsi que des enfants de groupes ethniques vietnamiens, contribuant à la réalisation des politiques nationales en matière d'éducation, de formation et de coopération éducative du Parti et de l’État vietnamiens, et aussi contribuant à consolider et renforcer l'amitié spéciale Vietnam-Laos.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a offert 10 ordinateurs à l'école et des cadeaux à 10 élèves exemplaires.-VNA