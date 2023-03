Vuong Dinh Hue et la délégation de Keidanren: Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a estimé le rôle de la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren) et les chefs d'entreprise japonais dans la promotion de la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement entre les deux pays.

Lors d'une réception à Hanoï le 7 mars d'une délégation de Keidanren, en visite de travail au Vietnam pour participer au Séminaire économique de haut niveau à l'occasion des 50 ans des relations diplomatiques bilatérales (21 septembre), Vuong Dinh Hue s'est réjoui du développement vigoureux et intégral du partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon, avec une grande confiance politique.

Il a fait l'éloge des résultats du Plan d'action de la 8e phase de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon avec la mise en œuvre de 84 sous-sujets, avec des contenus juridiques comme la modification et le complément des Lois sur l'investissement et l'entreprise.

Vuong Dinh Hue a réaffirmé les engagements de l'AN et du gouvernement du Vietnam à continuer d'améliorer résolument l'environnement de l'investissement et des affaires ; de perfectionner le cadre juridique et politique ; d'améliorer la compétitivité de l'économie et de créer des conditions favorables aux investisseurs nationaux et étrangers au Vietnam.

Comme l’AN examinera, révisera ou publiera plusieurs lois importantes dans un avenir proche, Vuong Dinh Hue a suggéré que Keidanren et les entreprises japonaises offrent des avis sur celles-ci.

Pour la 9e phase de l'Initiative conjointe Vietnam - Japon, il a proposé quatre groupes de questions, notamment : liaison des stratégies de développement des deux économies, des cadres juridiques et politiques des deux pays ; la coopération dans le développement des infrastructures, y compris les infrastructures pour la transformation numérique, l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique juste, les infrastructures de transport ; la connexion pour renforcer la capacité de production de chaque pays en connectant les entreprises pour former des chaînes de production et d'approvisionnement régionales et mondiales ; connexion dans le développement des ressources humaines.

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a souhaité que Keidanren et les entreprises japonaises lèvent la voix auprès de la Diète et du gouvernement japonais pour promouvoir la coopération dans le domaine du travail entre les deux pays.

Soulignant l'importance de la transformation numérique et verte, un représentant de Keidanren a affirmé que Keidanren et les entreprises japonaises feraient de leur mieux pour contribuer au développement du Vietnam et du Japon dans le temps à venir, ainsi que pour aider le gouvernement vietnamien à atteindre les objectifs fixés.-VNA