Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a assisté à la rentrée scolaire 2022-2023 de l'Académie de la défense, mardi, 13 septembre, à Hanoï.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l’AN a salué les résultats obtenus par l'Académie de la défense en qualité de centre de formation des généraux et officiers de haut rang, des principaux cadres militaires de la science et de l'art militaires de l'Armée populaire du Vietnam et de centre d'amélioration des connaissances de la défense des cadres de haut rang du Parti et de l'Etat.

Photo : VNA

Ces 45 dernières années, l'Académie de la défense a formé des dizaines de milliers d'officiers, organisé des cours de mise à jour des connaissances dans la défense et la sécurité nationale pour des milliers de hauts cadres du Parti et de l'État.

Cet établissement a mené des recherches sur de nombreux sujets scientifiques (978 projets de recherche scientifique à tous les niveaux, dont 6 au niveau national, 179 au niveau du ministère de la Défense), développé la théorie et pris part activement au travail théorique du Parti et de l'Armée.

Vuong Dinh Hue a exhorté l'Académie à étendre davantage son partenariat avec des institutions similaires à l'échelle mondiale, en particulier dans la formation du personnel, la recherche universitaire et l'organisation de séminaires et à attacher de l'importance à la formation de hauts responsables militaires du Laos et du Cambodge.



Il est essentiel d'élever l'Académie de la défense aux normes internationales, en contribuant à la mise en œuvre réussie de la politique extérieure du Parti et de l'État dans le contexte actuel, a-t-il ajouté.



Vuong Dinh Hue a également demandé à l'Académie d'améliorer les compétences de son personnel, de ses conférenciers et de ses professeurs qui possèdent une forte ténacité, une excellente expertise, une réflexion stratégique et une capacité pratique. Ils doivent également accélérer la modernisation et l'application des technologies de pointe.

Il a affirmé que le Parti, l'État et l'AN continueront de faciliter le fonctionnement de l'Académie afin qu'elle puisse améliorer ses performances, maintenir son rôle de premier centre de formation et de recherche militaires du pays et l'amener au niveau de ceux d'autres pays en la région et le monde.- VNA