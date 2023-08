Le président Vo Van Thuong (droite) et l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Yerlan Baizhanov. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu mercredi 30 août à Hanoi l'ambassadeur du Kazakhstan, Yerlan Baizhanov, au terme de son mandat au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les efforts de l'ambassadeur pour approfondir les relations de coopération entre les deux pays et promouvoir la coopération et les échanges culturels et artistiques, aidant ainsi les deux peuples à renforcer leur compréhension mutuelle.

Il s’est déclaré convainçu qu'avec une profonde compréhension du Vietnam, de sa culture et de son peuple, quel que soit son poste, l'ambassadeur Yerlan Baizhanov aimerait également davantage le Vietnam et serait toujours un ami proche qui contribue toujours à cultiver l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Kazakhstan.

Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit à Hanoi l'ambassadeur du Kazakhstan, Yerlan Baizhanov, au terme de son mandat au Vietnam. Photo: VNA



L'ambassadeur Yerlan Baizhanov a partagé son profond attachement au pays et au peuple vietnamiens et s’est réjoui de l’amélioration constante de la coopération économique bilatérale.

Le diplomate a suggéré aux deux parties de favoriser davantage la coopération dans les domaines où se trouvent les points forts de chaque partie.

Le Kazakhstan possède des atouts dans les technologies de l'information et la transformation numérique, répondant bien à la gestion de l'État et aux besoins des gens et souhaite coopérer avec le Vietnam dans ce domaine, a-t-il souligné. -VNA