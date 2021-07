Hanoi (VNA) - L’État vietnamien a publié de nombreuses politiques pour soutenir les familles qui ont contribué à la révolution et les victimes de l’agent orange/dioxine, a déclaré mercredi 21 juillet le président de la République Nguyên Xuân Phuc.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail avec l’Association de soutien aux familles des héros morts pour la Patrie du Vietnam et l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam, le 21 juillet. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration lors d’une séance de travail avec l’Association de soutien aux familles des héros morts pour la Patrie du Vietnam (VMFSA) et l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA) à l’occasion de la 74e Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet) et du 60e anniversaire du catastrophe de l’agent orange/dioxine au Vietnam.

Le chef de l’État a félicité les deux associations pour leurs activités concrètes, contribuant à matérialiser les orientations et politiques du Parti et de l’État envers les familles des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, et les victimes de l’agent orange/dioxine.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les associations doivent continuer à se coordonner avec les ministères et agences compétents pour prendre soin d’eux, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam compte plus de 560.000 familles des héros morts pour la Patrie.

À l’heure actuelle, plus de 9,2 millions de contributeurs de la révolution bénéficient de politiques préférentielles, représentant près de 10% de la population du pays. Chaque année, plus de 32.000 milliards de dôngs (1,37 milliard de dollars) du budget de l’État sont consacrés aux politiques en faveur des contributeurs de la révolution et de leurs familles.

Créée il y a plus de 10 ans, la VMFSA compte près de 100 antennes regroupant près de 10.000 membres. L’association a conseillé et coordonné avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour reconnaître des centaines de héros morts pour la Patrie.

Depuis sa création en 2004, la VAVA a étendu son réseau à 63 villes et provinces, avec plus de 4.000 membres. Elle a joué un rôle actif dans les campagnes demandant le règlement des conséquences du produit chimique toxique déversé par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam.

De 1961 à 1971, l’armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliants au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, l’un des produits toxiques les plus puissants, qui perturbe les fonctions hormonales, immunitaires et reproductives de l’organisme. Plus de 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. – VNA