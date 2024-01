Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont co-présidé mardi après-midi, 30 janvier, une rencontre avec des entreprises typiques du Vietnam et des Philippines. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ont co-présidé mardi après-midi, 30 janvier, une rencontre avec des entreprises typiques du Vietnam et des Philippines à l'occasion de la visite d’Etat du président philippin au Vietnam.La rencontre a réuni un grand nombre d'entreprises vietnamiennes et philippines dans les domaines du développement des infrastructures, du commerce, de l'immobilier, de l'industrie automobile, de l'aviation, des technologies de l'information, de l'alimentation, de l'énergie, de la pharmacie, de l'éducation...A cette occasion, les entreprises ont discuté des moyens pour renforcer la coopération en matière d'investissement dans les domaines économiques, avancé des propositions pour améliorer l'efficacité de la coopération, des investissements et des affaires pour le succès commun des entreprises de chaque pays.Les entreprises philippines ont apprécié les potentiels de leurs homologues vietnamiennes et souhaité coopérer avec elles pour produire des voitures électriques aux Philippines, participer au développement des infrastructures au Vietnam, coopérer dans les domaines des télécommunications, de l'énergie, de l'alimentation, de la pharmacie, de l'agriculture, de la vente au détail...De leur côté, les entreprises vietnamiennes ont souhaité participer au processus de transformation numérique et de transition verte aux Philippines, coopérer dans le domaine de l'industrie de haute technologie, la production et l’agroalimentaire. En outre, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé qu'elle ouvrirait bientôt une ligne reliant Philippines et le Vietnam...S'exprimant lors de la réunion, le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. a souligné que le partenariat stratégique Vietnam-Philippines devait être davantage élargi aux entreprises, en particulier dans les domaines de l'innovation, de la créativité et de l'orientation vers le développement durable, apportant des avantages concrets aux deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.Le dirigeant philippin a proposé que les deux parties continuent de développer les domaines traditionnels de coopération économique et commerciale, notamment l'agriculture et d'autres domaines non traditionnels tels que l'exploitation minière, les technologies vertes et les relations économiques.De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans la transformation numérique, la transition verte et la réponse au changement climatique.Pham Minh Chinh a souligné que le gouvernement vietnamien s'engageait à toujours accompagner les entreprises philippines et à leur créer des conditions favorables, conformément à la loi, pour qu'elles puissent réaliser des investissements réussis, durables et à long terme au Vietnam.Il a également déclaré que le ministère du Plan et de l'Investissement, celui de l'Industrie et du Commerce, celui des Affaires étrangères et les agences compétentes du Vietnam continuaient d'examiner et de traiter rapidement les propositions et recommandations des entreprises, créant ainsi un meilleur environnement et un meilleur espace de développement pour les entreprises des deux pays.-VNA