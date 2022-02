Le Premier ministre Pham Minh Chinh (4e à partir de la gauche) lors de la cérémonie d’annonce du Programme de santé scolaire pour la période 2021-2025. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 10 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’annonce du Programme de santé scolaire pour la période 2021-2025. Cet événement a été organisé par visioconférence, avec la participation des 63 villes et provinces du pays.



Le Programme de santé scolaire pour la période 2021-2025 a été approuvé par le Premier ministre le 2 octobre 2021 dans le but d’assurer une prise en charge physique et mentale complète des enfants et des élèves. Il comprend de nombreux objectifs sur divers aspects, dont 100% des écoles organiseront des repas et cantines scolaires d’ici 2025 en garantissant l’hygiène alimentaire, 100% des élèves auront accès à des connaissances sur la santé, 100% des écoles auront suffisamment de professeurs d'éducation physique...



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de cet événement qui, avec la réouverture des écoles dans tout le pays, contribuait à affirmer la grande volonté du Parti et de l’Etat d’améliorer la qualité des activités de soins et de protection des enfants et de donner le meilleur possible aux générations futures.



Affirmant que la protection, les soins et la promotion de la santé pour près de 23 millions d'enfants et d'élèves du pays étaient particulièrement importants, il a déclaré qu’il s’agissait d’une responsabilité de leurs familles mais aussi de toute la société et du système politique.



Cependant, selon le Premier ministre, par rapport aux exigences, les activités de protection, de soin et d'amélioration de la santé scolaire présentent encore des limites et se heurtent à des difficultés et des défis. En particulier, l'épidémie de COVID-19 a gravement affecté la santé physique et mentale de millions d'élèves, a-t-il indiqué, ajoutant que des milliers d'enfants étaient devenus orphelins à cause de la pandémie.



Le chef du gouvernement a demandé aux organes et localités de travailler en étroite collaboration pour mettre en oeuvre le Programme de santé scolaire pour la période 2021-2025, de mener des études profondes sur les problèmes affectant la santé mentale des enfants, en particulier les impacts de la pandémie, afin d’avancer des solutions appropriées.



Parallèlement à la réouverture des écoles, les ministères, agences et localités concernés continuent d’oeuvrer pour lancer des campagnes de vaccination des enfants âgés de 5 à 12 ans de manière sûre, scientifique, raisonnable et efficace pour contrôler l'épidémie, a-t-il souligné.