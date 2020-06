Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a rendu visite dimanche 31 mai aux travailleurs d’une usine d’appareils sonores de la SARL Foster Electric dans la ville de Tu Son, province de Bac Ninh (Nord).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (2e, de gauche à droite) s'entretient avec une employée de la SARL Foster Electric, le 31 mai. Photo: VNA

Le directeur général adjoint de Foster Electric Nguyên Quang Hoàng a fait savoir que le groupe, créé au Japon en 1949, dirige quatre usines au Vietnam et que l’usine de Bac Ninh emploie 3.600 travailleurs.Cette année, l’impact du COVID-19 a entraîné une baisse du nombre de commandes, entraînant des difficultés pour les activités de production et de commerce de l’entreprise. Face à cela, l’entreprise a pris des mesures pour relancer la production et s’est résignée à une baisse des bénéfices pour assurer les moyens de subsistance des employés.Lors du dialogue avec le chef du gouvernement, les travailleurs ont apprécié les efforts du Parti et de l’État contre le COVID-19, ainsi que le programme d’aide aux personnes touchées par la pandémie, y compris les travailleurs. Ils ont affirmé continuer de se conformer aux mesures préventives contre la maladie et partager les difficultés auxquelles sont confrontés leur entreprise et le pays.Ils ont également exprimé l’espoir que le gouvernement gardera un bon contrôle de l’épidémie, aidera les entreprises et les activités d’exportation à garantir les emplois et les revenus des travailleurs et soutiendra la construction de logements, de garderies et de supermarchés pour répondre à leurs besoins quotidiens.En réponse, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le logement des travailleurs est une question qui mérite plus d’attention, demandant aux autorités de la Confédération générale du travail du Vietnam et de Bac Ninh de réserver plus de ressources et de créer des mécanismes favorables à la construction de logements.Le chef du gouvernement a également demandé aux entreprises et aux localités du pays de prêter davantage attention à la sécurité et à la santé au travail, y compris la prévention et le contrôle du COVID-19.Il a affirmé que le Parti et l’État créent toujours le meilleur environnement possible pour que tous les investisseurs nationaux et étrangers opèrent avec succès au Vietnam. Par conséquent, les entreprises et les agences d’État sont responsables du développement d’un environnement des affaires sain.À l’occasion du mois des travailleurs en mai, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également remis des cadeaux à 100 travailleurs ayant réalisés des performances exceptionnelles et aux personnes défavorisées de l’entreprise.Par la suite, il a rendu visite à des familles vivant dans la zone de logement loué par les travailleurs dans le hameau de Roi Soc de la commune de Phu Chân, cité municipale de Tu Son, et leur a offert des cadeaux.Lors d’une séance de travail avec les principaux responsables locaux plus tard le 31 mai, le chef du gouvernement a décrit les réalisations de la province, y compris plusieurs indices dans le top national, comme des miracles pour une petite localité comme Bac Ninh.Il a également apprécié le dynamisme, la créativité, la persévérance et la détermination de l’organisation locale du Parti, de l’administration, des hommes et de la communauté des entreprises locaux.Soulignant l’amélioration du revenu des gens comme objectif ultime du développement économique, il a noté que, comme Bac Ninh est une province industrielle avec une petite superficie, une grande population et un grand nombre de travailleurs migrants d’autres localités et pays, elle doit également s’intéresser à l’assurance de la sécurité sociale, de l’ordre et de la stabilité.En outre, la province doit diversifier les secteurs économiques, a-t-il indiqué, ajoutant que le processus de développement doit toujours être centré sur l’homme afin que personne ne soit laissé de côté.Selon le Premier ministre, Bac Ninh devra œuvrer en faveur d’une croissance inclusive et harmonieuse sur la base des trois piliers de l’économie, de la société et de l’environnement. – VNA