Le Premier ministre Pham Minh Chinh (5e à partir de la gauche) décerne l’Ordre du Travail de première classe à l'équipe féminine de football. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, le 10 février à Hanoï, une rencontre avec l'équipe nationale féminine de football dès qu’elle est rentrée au Vietnam après les victoires contre la Thaïlande et Taipei chinois lors du tour des barrages pour pouvoir assister à la Coupe du monde féminine 2023.



L’entraîneur Mai Duc Chung et les joueuses ont exprimé leur joie devant l'attention et l'affection des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam pour l'équipe, souhaitant continuer à recevoir de l'attention et des encouragements, en particulier des investissements, pour qu'elle s'entraîne et améliore ses performances.



L'équipe a promis au Premier ministre et aux supporteurs vietnamiens de poursuivre ses efforts et faire de son mieux lors des prochaines compétitions, dont les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31, prévus en mai prochain) et la Coupe du monde féminine 2023.



Se réjouissant de la performance de l’équipe nationale féminine de football, le Premier ministre a qualifé les joueuses de “filles de diamant” et l’entraîneur Mai Duc Chung d’ “entraîneur de diamant”. Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, il a adressé ses remerciements et ses fécilitations les plus chaleureuses à l’équipe, avant de déclarer souhaiter que les organes compétents, les entreprises et la société travaillent ensemble pour avancer des solutions immédiates et à long terme afin de garantir un développement durable du football féminin, mais aussi d’autres sports.