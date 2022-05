Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le professeur Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 26 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le professeur Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, le Premier ministre a affirmé que la santé est l'un des points forts du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France et que le Vietnam attache une grande importance à sa coopération dans la santé avec la France en général et avec l'Institut Pasteur en particulier.



Le chef du gouvernement a remercié la France pour son soutien au Vietnam dans la formation de personnel dans la santé, ainsi que ses dons en vaccin et matériel médical pour répondre à l’épidémie de COVID-19 lors de ces derniers temps. Il a également remercié l’Institut Pasteur pour ses aides aux Instituts Pasteur au Vietnam, avant de déclarer apprécier les contributions de ces derniers au développement de l'épidémiologie, de la santé publique et de la médecine tropicale au Vietnam.



Pham Minh Chinh a demandé à l’Institut Pasteur de Paris et le réseau des Instituts Pasteur de poursuivre la coopération étroite avec le Vietnam pour renforcer les recherches médicales, améliorer les capacités du personnel médical, promouvoir la transformation numérique dans le secteur médical... Il a proposé à l’Institut Pasteur de Paris à coopérer avec le Vietnam dans la mise en œuvre d'une stratégie fondamentale de recherche et de production de vaccins, de réponse de manière proactive aux problèmes surgissant ou à l’apparition de nouvelles maladies.



Appréciant la coopération entre les Instituts Pasteur en France et au Vietnam, le professeur Stewart Cole a déclaré tenir en haute estime la vision du Premier ministre vietnamien sur la stratégie vaccinale afin de se préparer aux situations futures. Il a affirmé la volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans la santé, notamment dans l'échange et la formation de ressources humaines, la recherche, ainsi que dans le domaine des vaccins, la gestion des crises sanitaires...-VNA