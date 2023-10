Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Mme Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 27 octobre à Hanoï Mme Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, affirmant que le gouvernement vietnamien considérait toujours la BM comme un bon ami et un partenaire de développement très important.Il a estimé le soutien et les contributions positives de la BM au développement socio-économique du Vietnam depuis 1993 à travers des activités de conseil politique et l’octroi des aides publiques au développement (APD) et des prêts préférentiels.Pham Minh Chinh et Carolyn Turk ont discuté du renouvellement de la réflexion et de la méthodologie, de la réforme des procédures administratives pour promouvoir et déployer des projets importants et d’envergure.Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que la BM donne la priorité à la mise en œuvre de grands projets de développement des infrastructures de transport tels que le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, le chemin de fer Ho Chi Minh-Ville - Can Tho, le chemin de fer reliant Hanoï au technopole Hoa Lac et d’autres projets dans l’énergie renouvelable, l’agriculture intelligente, la transformation numérique, l’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong.Carolyn Turk a apprécié la vision, l'orientation du développement et les engagements du Vietnam, notamment dans les domaines de la réponse au changement climatique et de la réduction des émissions et partagé des questions préoccupantes telles que la garantie de l'énergie dans le contexte d'une croissance économique très rapide, l’exploitation du potentiel de vente de crédits carbone, la demande d’une transformation numérique...Mme Carolyn Turk a formulé des propositions spécifiques, notamment des solutions pour éliminer les obstacles et les difficultés lors de la mise en œuvre des projets, en particulier ceux à grande échelle.Elle a affirmé continuer à coordonner activement avec les agences vietnamiennes, en particulier dans les domaines que le Premier ministre a proposé. - VNA