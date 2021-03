Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 31 mars, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé la réunion de mars du gouvernement pour évaluer la situation socio-économique au cours des trois premiers mois 2021.



Lors de la réunion, le Premier ministre a déclaré qu'il s'agissait de la dernière réunion avant le perfectionnement de la composition du gouvernement pour le mandat 2016-2021.



Evaluant la situation au cours du premier trimestre, il a constaté des signes positifs, dont une croissance du PIB de 4,8% et un excédent commercial de plus de 2 milliards de dollars.



Le Vietnam a réussi à réaliser son double objectif de développement économique et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, ce qui a été reconnu et apprécié par la communauté internationale, a affirmé Nguyen Xuan Phuc.



S’agissant des tâches à réaliser, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de mettre sérieusement en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti, de formuler un plan d'action pour l’appliquer dans chaque ministère, secteur et localité.



Parallèlement, il est toujours indispensable de renforcer la prévention et la lutte contre le coronavirus, a-t-il souligné, avant de suggérer que les secteurs de la santé, du tourisme et de la diplomatie étudient un mécanisme de «passeport vaccinal».-VNA