Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte la garde d’honneur de l’Académie de la défense nationale. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mercredi 20 décembre à Hanoi à l’Académie de la défense nationale de jouer un rôle plus actif dans l’étude et la révision des politiques de défense et l’élaboration de la théorie de la défense.

Le chef du gouvernement a fait ces remarques lors de sa visite à l’académie à l’occasion du 79e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944-2023) et du 34e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989-2023).

Le dirigeant a félicité l’académie pour son rôle dans la fourniture de conseils stratégiques au Parti et à l’État en matière de défense et de sécurité nationales, de construction de l’armée, ainsi que de développement socio-économique et culturel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la salle des traditions de l’Académie de la défense nationale. Photo : VNA

Il a souligné les exigences élevées en matière d’édification et de défense nationales dans la situation régionale et mondiale actuelle, et a exhorté l’académie à améliorer la qualité de la recherche et de la formation afin de créer une percée dans le développement des ressources humaines pour les forces armées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé à l’académie d’intensifier la recherche en science militaire et défensive, et de promouvoir la diplomatie de défense et la coopération internationale.

Le directeur de l’académie, le général de corps d’armée Trân Viêt Khoa, a rapporté au chef du gouvernement que l’académie avait formé des dizaines de milliers d’officiers supérieurs et s’était vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques au cours de ses 47 ans d’histoire. – VNA