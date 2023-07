Ninh Binh (VNA) - A l’occasion du 76e anniversaire de la Journée des Invalides et des Morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet), jeudi matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à des invalides de guerre du centre de soins de Nho Quan, dans la province de Ninh Binh (Nord).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à gauche) remet des cadeaux aux invalides de guerre à Ninh Binh. Photo : VNA

En leur présentant ses meilleurs vœux, le chef de l’Etat a demandé aux autorités locales de veiller à la modernisation du centre de soins et à une meilleure prise en charge des blessés de guerre. C’est une manifestation de la tradition de gratitude envers les personnes méritantes de la Patrie du peuple vietnamien, a-t-il affirmé.



A cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est félicité des efforts et des résultats du personnel de ce centre dans les soins de la santé des invalides de guerre. Il a souhaité que le ministère des Invalides et des Affaires sociales, les organismes compétents de la province de Ninh Binh, ainsi que le personnel du centre de soins des invalides de guerre de Nho Quan, fassent de leur mieux pour soigner les personnes méritantes de la patrie.

Ce centre dispose de plus de 70 cadres et employés qui soignent près de 150 blessés de guerre, dont 68 sont gravement malades. Créé il y a 58 ans, il a pour mission de recevoir, de gérer, de soigner des invalides de guerre, des enfants victimes de l'agent orange/dioxine...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend visite jeudi à des invalides de guerre au centre de soins de Nho Quan, dans la province de Ninh Binh (Nord). Photo : VNA

Depuis 76 ans, le 27 juillet est l’occasion importante de commémorer les grands mérites des Héros morts pour la Patrie et des invalides de guerre, qui se sont sacrifiés pour que nous soyons libres.



En 1945, après la Révolution d’Août, la République démocratique du Vietnam est née le 2 septembre. Cependant, les colonialistes français tentèrent d’envahir à nouveau le pays, jugeant que les autorités révolutionnaires étaient encore jeunes et fragiles.



Pour défendre les acquis de la révolution et préserver l’indépendance du pays, l’armée et le peuple menèrent une lutte vaillante. De nombreux combattants furent blessés ou tués pour protéger la Patrie.

La douleur était nationale, bien des familles perdirent un mari et/ou un ou plusieurs enfants. Afin de les soulager, les autorités vietnamiennes créèrent une organisation appelée l’Association d’aide aux soldats morts au combat, rebaptisée début 1946 l’Association d’aide aux soldats blessés. Le Président Hô Chi Minh fut invité à être son président d’honneur.



Le 19 décembre 1946, la Résistance nationale éclata, le nombre de blessés et de morts augmenta fortement. En juin 1947, une réunion eut lieu à Thái Nguyên (Nord), sous la direction du Président Hô Chi Minh, afin de choisir la date de la Journée nationale des invalides de guerre. Et c’est le 27 juillet qui fut retenu pour rendre hommage aux blessés de guerre et aux combattants tombés au champ d’honneur.

Après l’historique victoire de Diên Biên Phu le 7 mai 1954, mettant fin à neuf années de Résistance anticolonialiste, le Parti et l’État accordèrent une attention particulière à la résolution des problèmes relatifs aux soldats, aux familles des héros morts pour la Patrie et aux blessés de guerre. Depuis 1955, la Journée nationale des invalides de guerre est devenue la Journée des invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, et est commémorée chaque année.

Aujourd’hui, vivant dans la paix et le bonheur, le peuple vietnamien reconnaît toujours ce qu’il doit à ceux qui se sont sacrifiés pour défendre la Patrie. Les expressions "Lorsque vous mangez un fruit, pensez à celui qui a planté l’arbre", et "Quand vous buvez de l’eau, rappelez-vous la source" soulignent cette reconnaissance envers les aînés. - VNA